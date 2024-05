Lions Club Valle dei Templi, chi sono i premiati della 2ª edizione “Creatività e impegno sociale”

Accade per la seconda volta. Un Premio per la Creatività nella Arti e nell’Impegno Sociale. Il Lions Club Valle dei Templi, presieduto dal dottor Gioacchino Cimino, sabato 26 maggio 2023 alle 10, presso lo Spazio Temenos in Via Pirandello 1 ad Agrigento, celebrerà la seconda Edizione del riconoscimento dedicato a donne e uomini, ragazze e ragazzi, che si sono distinti nella Arti e Imprenditori che hanno reso creativo il loro impegno sociale. Il Presidente Cimino ha messo al lavoro una commissione, presieduta dal Past Presidente Francesco Pira e composta dai soci: Gaestano Salemi, Susy Iacona, Daniela Capitano e Luciano Carrubba che hanno valutato le candidature e decretato le vincitrici e i vincitori della seconda edizione:

Sezione Musica :Salvatore Matteliano , )Emanuele Geraci, Giovanni Sferrazza,

Sezione Impegno Sociale; Giuseppe Raffa, Ignazio Condello, Annamaria Putortì, e Barbara Capucci;

Sezione Scrittura e Pittura: Margherita Biondo; e Fabio Zarbo;

Sezione Poesia: Penelope Agata Zumbo

Sezione Sport: Riccardo Terrazzino;

Sezione Young: Lara Simone

L’evento, come lo scorso anno, sarà presentato dal Past Presidente del Club, professor Francesco Pira, insieme ai due soci professori Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Tutta la videografica è stata preparate dall’avvocato Gaetano Salemi I° Vicepresidente del Club.

Tutte le motivazioni e I profili dei vincitori saranno rese note nel corso dell’evento di premiazione.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Gioacchino Cimino – è quello di premiare eccellenze del territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività. Per questo abbiamo ricordato una massima di Albert Einstein : la creatività è l’intelligenza che si diverte”. Noi abbiamo voluto registrare e consegnare queste eccellenze creative. Ognuno nel proprio campo ha espresso ed esprime ogni giorno creatività con successo”. Il Presidente Cimino ha anche sottolineato l’evento sarà anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla LCIF la Fondazione del Lions Club International da destinare alla ricerca sul cancro infantile.