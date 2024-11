“Memoria e immagini”, incontro tra Jannuzzo e Pumilia alle Fabbriche di Agrigento

Martedì 5 novembre alle ore 17:30 negli spazi de Le Fabbriche Fondazione Orestiadi di via San Francesco 1 ad Agrigento, una conversazione a due voci tra Gianfranco Jannuzzo – autore delle immagini di “Gente mia”, la mostra attualmente in corso al polo museale fino all’8 novembre – e Calogero Pumilia – autore del libro “La svolta. Storia di un eccezionale mutamento”. L’incontro sarà moderato dal direttore delle Fabbriche, Beniamino Biondi.

L’incontro dal titolo “Memoria e Immagini” prende spunto dalla mostra di Jannuzzo e dal suo contenuto di volti e di luoghi della Sicilia e dei centri storici, gli stessi elementi che caratterizzano le pagine di ricordi di Pumilia nell’infanzia e giovinezza a Caltabellotta. Un modo per raccontare con due strumenti diversi, come la parola e la macchina fotografica, un mondo tanto distante dal presente ma per altri aspetti vicinissimo a esso, nelle risonanze che le abitudini culturali hannno prodotto al di là dei cambiamenti storici. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.