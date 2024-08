“Momenti di folkore internazionale”, al via la 34ª edizione della rassegna

Prenderà il via sabato 24 agosto la 36esima edizione della “Rassegna di momenti di folkore internazionale”. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Progetti d’Immagine” di Agrigento sotto l’egida del C.I.O.F.F®. (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore) il solo Organismo Internazionale non governativo ed aprofessionale ad essere in relazioni formali di consultazione con l’ U.N.E.S.C.O. Il Festival Internazionale del folklore, a carattere itinerante, si svolgerà dal 24 al 30 agosto e vedrà la partecipazione dei gruppi folkloristici provenienti dai seguenti Paesi: “Delegacion Boliviana de danza” Bolivia, “Bulgarani Dance Group” Bulgaria, “UP Filipinia Dance Group” Filippine, “Doinita Dance Studio” Romania.

Inoltre grazie alla sensibilità del Direttore del Parco Archeologico della Valle dei templi di Agrigento, Roberto Sciarratta, il prossimo 27 agosto, alle ore 10.30, i gruppi si esibiranno nella splendida cornice della Valle dei Templi.

P R O G R A M M A E S I B I Z I O N I

24 agosto Sant’Angelo Muxaro; 25 agosto Custonaci (TP); 26 agosto Campobello di Licata; 27 agosto Favara; 28 agosto Licata; 29 agosto Sutera; 30 agosto Agrigento.