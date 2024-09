Musica, esce il nuovo singolo “Io sono Libero” del favarese Paolo Fragapane

Dopo il successo di “Tu sei vera”, Paolo Fragapane, il talentuoso cantante di origine italiana che vive in Germania, è uscito in tutte le piattaforme digitali con un altro successo tutto da ballare. Il suo nuovo singolo, “Io sono libero”, affronta l’importanza di avere una mente lucida e di togliere gli “occhiali rosa” per vedere il mondo con occhi nuovi, e lasciarsi alle spalle il passato e godere della vita appieno.

Nei suoi brani Paolo Fragapane Alias Deejay Lillo racconta storie autentiche della sua vita, spesso incentrate su donne, mare e il desiderio di libertà, ma non solo mostra anche la bellezza del territorio, girando i videoclip a Favara, Realmonte e San leone.

“Il mare è incantevole e le donne sono bellissime,” afferma Paolo invitando gli spettatori a scoprire gli angoli affascinanti della sua terra natale. “Amo il mio paese, ma anche la Germania è casa mia. Sono un German-Italo Boy“. In Sicilia lavora a stretto contatto con un team di collaboratori talentuosi: Angelo Jay, videomaker della clip, che fa brillare ogni scena con la sua perfezione e le sue idee innovative, Peppe Jay che arricchisce il progetto con la sua ispirazione unica. Nel video, si vedono in consolle con “Belli Freschi”, dove insieme accendono l’atmosfera e trasformano una festa in piscina in un evento esplosivo e indimenticabile. Poi c’è Selene Bosco si occupa delle location e dei casting, assicurandosi che tutto proceda senza intoppi. “Non siamo solo un team, ma una famiglia. Grazie a tutti gli attori e al mio team. Il supporto che ricevo è straordinario. Sono grato a ognuno di voi,” dice Paolo dei suoi compagni.