Noche de fuego “infiamma” il Carnevale di Sciacca

Non poteva esserci ripartenza migliore per il format più amato e seguito in Sicilia. Noche de fuego, il party Made in Agrigento attualmente considerato numero uno in Sicilia e tra i migliori dieci eventi d’Italia, ha aperto ufficialmente il tour primavera/estate 2026.

Una tappa importante quella del carnevale di Sciacca in occasione del 400º anniversario, con più di 25.000 presenze ad assistere ad una delle manifestazioni del settore più importanti d’Italia. “Un successo straordinario – dicono gli organizzatori – una vetrina davvero importante che ci rende orgogliosi e che dà ulteriore prestigio al nostro show che quest’anno compie 8 anni”.