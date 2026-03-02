Cultura

Noche de fuego “infiamma” il Carnevale di Sciacca

Noche de fuego, il party Made in Agrigento, ha aperto ufficialmente il tour primavera/estate 2026

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non poteva esserci ripartenza migliore per il format più amato e seguito in Sicilia. Noche de fuego, il party Made in Agrigento attualmente considerato numero uno in Sicilia e tra i migliori dieci eventi d’Italia, ha aperto ufficialmente il tour primavera/estate 2026.

Una tappa importante quella del carnevale di Sciacca in occasione del 400º anniversario, con più di 25.000 presenze ad assistere ad una delle manifestazioni del settore più importanti d’Italia. “Un successo straordinario – dicono gli organizzatori – una vetrina davvero importante che ci rende orgogliosi e che dà ulteriore prestigio al nostro show che quest’anno compie 8 anni”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Borsellino, i giudici: “Arnaldo La Barbera condizionò le indagini”
Politica

Da Regione risorse aggiuntive ai Comuni siciliani per il personale
Sciacca

Ceramica artistica, anche Sciacca nel percorso di riconoscimento Igp
Cattolica Eraclea

Rissa tra giovani a Cattolica Eraclea, il questore firma quattro Daspo
di Giuseppe Castaldo

“I furbetti del cartellino a Favara”, il Comune sarà parte civile nel processo ai dipendenti 
Favara

Giornata dei giusti, Favara ricorda Calogero Marrone, Pio La Torre e Piersanti Mattarella
banner italpress istituzionale banner italpress tv