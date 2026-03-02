Cultura

“Frammenti pirandelliani” incanta Licata: Teatro Re gremito e applausi a scena aperta

Particolarmente calorosi gli applausi che hanno accompagnato la conclusione di ciascun frammento

Grande successo ieri sera al Teatro Re di Licata per lo spettacolo “Frammenti pirandelliani”, che ha registrato il tutto esaurito e un teatro gremito in ogni ordine di posto.La rappresentazione, ispirata all’opera e al pensiero di Luigi Pirandello, ha saputo coinvolgere il pubblico sin dai primi istanti, conducendolo in un percorso intenso e suggestivo attraverso alcuni dei frammenti più significativi della poetica pirandelliana. Gli spettatori, rimasti fino alla fine, hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo.Particolarmente calorosi gli applausi che hanno accompagnato la conclusione di ciascun frammento: un segnale chiaro dell’apprezzamento di un pubblico attento e partecipe, che ha dimostrato di gradire profondamente la proposta artistica.

L’associazione Associazione Tessere di Coccio, promotrice dell’evento, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla città di Licata per l’accoglienza numerosa e calorosa. “Un grazie all’assessore Burgio e alla già assessore Carmelinda Callea; ad entrambi vanno i meriti del successo della serata, che rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno profuso e uno stimolo a continuare a promuovere iniziative culturali di qualità sul territorio. “Frammenti pirandelliani” si conferma così un appuntamento capace di unire teatro, riflessione e partecipazione, nel segno di un autore che continua a parlare con straordinaria attualità al pubblico di ogni tempo.”

