“Frammenti pirandelliani” incanta Licata: Teatro Re gremito e applausi a scena aperta
Grande successo ieri sera al Teatro Re di Licata per lo spettacolo “Frammenti pirandelliani”, che ha registrato il tutto esaurito e un teatro gremito in ogni ordine di posto.La rappresentazione, ispirata all’opera e al pensiero di Luigi Pirandello, ha saputo coinvolgere il pubblico sin dai primi istanti, conducendolo in un percorso intenso e suggestivo attraverso alcuni dei frammenti più significativi della poetica pirandelliana. Gli spettatori, rimasti fino alla fine, hanno seguito con attenzione e partecipazione ogni momento dello spettacolo.Particolarmente calorosi gli applausi che hanno accompagnato la conclusione di ciascun frammento: un segnale chiaro dell’apprezzamento di un pubblico attento e partecipe, che ha dimostrato di gradire profondamente la proposta artistica.
L’associazione Associazione Tessere di Coccio, promotrice dell’evento, desidera esprimere un sentito ringraziamento alla città di Licata per l’accoglienza numerosa e calorosa. “Un grazie all’assessore Burgio e alla già assessore Carmelinda Callea; ad entrambi vanno i meriti del successo della serata, che rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno profuso e uno stimolo a continuare a promuovere iniziative culturali di qualità sul territorio. “Frammenti pirandelliani” si conferma così un appuntamento capace di unire teatro, riflessione e partecipazione, nel segno di un autore che continua a parlare con straordinaria attualità al pubblico di ogni tempo.”