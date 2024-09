Noche de Fuego, ultimo party estivo al Mia Garden con l’artista spagnolo Elilluminari

Ultima data estiva per il party agrigentino “Noche de Fuego”, da anni stabilmente nella classifica tra i migliori dieci eventi in Italia. La stagione va in archivio con il “closing” di questa sera – sabato 28 settembre – al Mia Garden di San Leone. Il party avrà come ospite il famoso artista spagnolo Elilluminari, noto per le sue sonorità latine e reggaeton. L’ingresso è previsto a partire dalle 22:30.