Aragona, cambio in giunta: Morreale subentra a Sardo

Cambio nella Giunta comunale di Aragona: Mariella Sardo lascia il ruolo di assessore per motivi personali e al suo posto subentra Francesco Maria Morreale. Il Sindaco Giuseppe Pendolino e l’amministrazione comunale ringraziano Mariella Sardo per l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso del suo mandato, e augurano buon lavoro al nuovo assessore, chiamato a proseguire un percorso amministrativo complesso ma ricco di obiettivi fondamentali per il futuro del Comune.

«Ringrazio il Sindaco, la Giunta Comunale e la maggioranza consiliare per la fiducia accordatami – ha dichiarato Morreale – e spero di dare il mio contributo per portare al compimento l’opera di risanamento finanziario iniziata con il mio predecessore, l’Assessore Mariella Sardo. La priorità per gli ultimi due anni di amministrazione sarà sicuramente accelerare l’approvazione dei conti consuntivi 2023 e 2024 e predisporre gli atti propedeutici alla redazione del bilancio di previsione 2025, per finalmente uscire dal dissesto».

Morreale ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare l’attività di riscossione dei tributi locali, in particolare Tari e Imu: «Per questo motivo – ha spiegato – chiederò al Sindaco di prevedere il potenziamento del personale dedicato a tale funzione. Una volta fuori dal dissesto, si potrà procedere con la progressione verticale dei dipendenti comunali, la stabilizzazione definitiva del personale ASU e il rafforzamento della pianta organica attraverso nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di personale qualificato».

«Il lavoro da compiere sarà impegnativo – ha concluso – ma sono fiducioso che, con l’impegno congiunto di dipendenti comunali, Giunta e Consiglio comunale, sarà possibile riportare alla normalità amministrativa il nostro Comune e offrire servizi concreti ai nostri concittadini».