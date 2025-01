“Oliva Denaro”, Ambra Angiolini sul palco del Palacongressi il 2 febbraio

Dopo il successo del musical “Grease”, la rassegna “Riflessi culturali” ospita il teatro d’impegno civile. Il prossimo 2 febbraio sul palco del Palacongressi di Agrigento sarà Ambra Angiolini a portare in scena “Oliva Denaro”.

Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, candidato al Premio Strega 2022 e che si ispira alla vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ‘60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”.

L’Oliva (anagramma di Viola) portata in scena da una intensa Ambra Angiolini racconta la sua vita a partire da quando era solo una quindicenne alla ricerca del suo posto nel mondo, in un’Italia e in un’epoca in cui la legge stabiliva che, se l’autore del reato di violenza carnale, anche ai danni di una minorenne, avesse poi sposato la parte offesa, avrebbe automaticamente estinto la condanna.

Una vicenda di coraggio e presa di coscienza, di crescita, ribellione ed emancipazione, che indaga tutte le facce dell’amore e le sue tante contraddizioni.

“Oliva Denaro sta mietendo grandi successi – spiega il direttore artistico Gaetano Aronica – e il pubblico agrigentino sta dimostrando sempre più di apprezzare la nostra rassegna per la sua varietà e qualità. Invitiamo quindi tutti ad acquistare gli ultimi biglietti e ad assistere ad uno spettacolo che poterà in scena un tema ancora attualissimo come i diritti femminili”.

Lo spettacolo è basato su una drammaturgia del regista Giorgio Gallione in collaborazione con la stessa Ambra Angiolini. Scene e costumi sono di Guido Fiorato, il disegno luci di Marco Filibeck e le musiche di Paolo Silvestri.