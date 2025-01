Palacongressi, ecco gli eventi ad accesso gratuito previsti venerdì e sabato

Una due giorni dedicata alla musica è quella che si svolgerà al Palacongressi di Agrigento domani e dopodomani. Due eventi ad accesso gratuito promossi dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento che potranno soddisfare i gusti musicali di tutti.

Venerdì 3 gennaio alle 21 andrà in scena “My way….at Christmas”, il concerto di capodanno ad opera dell’associazione culturale Arco. Sul palco la “Big Band Arco Orchestra”, composta da 16 elementi, musicisti tra le migliori professionalità jazz siciliane, che in scena suoneranno dal vivo 25 brani tra i più celeri di Frank Sinatra, con arrangiamenti accattivanti e originali, interpretati da Ugo Rosano, cantante marsalese, trasferitosi a Londra da due decenni dove insegna musica ed è componente del “Camden Voices”, coro di rinomata fama in Inghilterra. Sarà accompagnato dalla cantante jazz Arianna Rimi.

A dirigere sarà la maestra Bettina Gandolfo. Tra i musicisti: il maestro Edoardo Donato, sassofonista e il maestro Dario Silvia, pianista. Gli arrangiamenti musicali sono del maestro Aldo Bertolino, mentre la regia è di Giacomo Frazzita.

Il 4 gennaio spazio alla musica classica per il concerto della pianista Kristina Miller. Grazie alla sua tecnica prodigiosa e alla capacità di spaziare con naturalezza dalla musica classica al jazz, la Miller, una delle artiste più rinomate della sua generazione, ha iniziato la sua carriera a soli dodici anni, tenendo concerti in Europa, Stati Uniti, Australia e Sud America. Ogni anno è invitata ad esibirsi come solista con prestigiose orchestre in tutto il mondo. Proporrà ad Agrigento un programma che riflette appieno la sua personalità artistica. Saranno infatti eseguiti brani sia del repertorio classico tradizionale che composizioni di Oscar Peterson e Alexander Rosenblatt e molti altri.

L’inizio del concerto è previsto alle 19.