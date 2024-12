Palma di Montechiaro, pronto il concerto di Natale della banda Vincenzo Bellini

A Palma di Montechiaro il 4 gennaio si svolgerà il Concerto di Natale presso la Chiesa Madre con il corpo bandistico “V.Bellini” diretto dai maestri Gioacchino Scicolone e Giuseppe Vitello, che eseguiremo brani classici come l’Ave Maria di Mascagni e l”Ave Maria di Caccini , brani originali per banda e in alcuni ci sarà la presenza dei cori “Uniti in Cristo”, “Cristo Re-di Palma” e “Coro Cantores” di Naro.

Ospiti della serata saranno la pianista Rosita Piritore e la cantante Federica Balistreri che canterà un brano di Rosa Balistreri; nella serata sarà recitata una poesia “ Orchestre” di Paola Lo Cascio dall’attore Lillo Zarbo. Presenta la serata Isabella Rumè.