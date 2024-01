Parco Valle dei Templi, cerimonia di consegna opere pittoriche e presentazioni volumi

Due prestigiose opere pittoriche pirandelliane saranno donate al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi per implementare la pinacoteca del Museo di Casa Natale Luigi Pirandello.

A consegnare i dipinti al Direttore Roberto Sciarratta saranno: Giovanna Carlino Pirandello, Presidente della Fondazione Fausto Pirandello di Roma, e nuora di Fausto Pirandello, figlio di Luigi, che dona alla pubblica fruizione l’opera di Fausto Pirandello, Autoritratto, acquerello su carta del 1945; e Dominic Alessio, figlio di Antonio, Professor of History and Vice President of International Programmes at Richmond American University London, che dona a nome del padre, un olio su tela di Luigi Pirandello, dal titolo Torre campanaria Chiesa San Giorgio, Soriano al Cimino, [datata 1913].

“Dopo il decreto di riassegnazione della Biblioteca Pirandello e di Casa Natale – dichiara Sciarratta – da quest’anno, in sinergia con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato e il Direttore Generale del Dipartimento, Mario La Rocca – il Parco Valle dei Templi sosterrà progetti e iniziative di valorizzazione dei due siti culturali dedicati al drammaturgo agrigentino in un’ottica di miglioramento dei servizi e della fruizione, anche ai fini didattici. L’obiettivo sarà quello di dare il giusto tributo a Luigi Pirandello, figlio illustre della nostra terra, anche in vista delle iniziative legate ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

La cerimonia di consegna delle due opere è in programma venerdì 26 gennaio, alle ore 10.00 a Casa Sanfilippo, dove avverrà anche la presentazione di due importanti volumi: Fausto Pirandello giorno per giorno: i diari inediti (1936-1973) De Luca Editori d’Arte, di Manuel Carrera, con testi introduttivi di Roberto Sciarratta e Lorenza Trucchi e Pirandello a briglia sciolta. Un percorso esplorativo e personale di Antonio Alessio.

Dopo i saluti istituzionali di: Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e di Giuseppe Parello, Commissario straordinario per il Consiglio del Parco Valle dei Templi, seguiranno gli interventi di Gabriella Costantino, già “Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e di Andrea Iezzi, Coadiutore per l’organizzazione di mostre ed eventi della Fondazione Fausto Pirandello di Roma.

Modererà e coordinerà l’incontro Beniamino Biondi, scrittore e critico cinematografico.

Verrà quindi presentato al pubblico il volume Fausto Pirandello giorno per giorno: i diari inediti (1936-1973) De Luca Editori d’Arte.

Il noto attore e regista agrigentino Gaetano Aronica, direttore artistico del “Palacongressi Festival”, interverrà con la lettura di alcuni brani tratti dal volume Fausto Pirandello giorno per giorno: i diari inediti (1936-1973).

Concluderà l’autore Manuel Carrera, Direttore artistico della Fondazione Fausto Pirandello di Roma.

Per la presentazione del volume Pirandello a briglia sciolta Un percorso esplorativo e personale di Antonio Alessio, interverrà Elio Providenti, già Direttore del servizio Biblioteca, Archivi e Documentazione della Presidenza della Repubblica. Dopo le letture di Gaetano Aronica tratte dall’opera di Antonio Alessio le conclusioni saranno affidate a Cristina Angela Iacono, già Responsabile del Fondo antico della Biblioteca Museo e Rosario Maniscalco Dirigente del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.