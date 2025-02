Passeggiata tra i mandorli in fiore nella Valle dei templi la prima domenica di marzo

Una passeggiata tra i mandorli in fiore nella Valle per conoscere il patrimonio archeologico e paesaggistico e la cultura del mandorlo, tra agronomia, storia e scienza.

L’evento, gratuito, è promosso dal Parco della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, e si terrà il prossimo 2 marzo, domenica con accesso libero ai luoghi della cultura.

L’appuntamento è previsto alle 10:30 al Tempio di Giunone. Ad attendere i partecipanti all’iniziativa sarà Rino Frenda, concessionario di Diodoros, esperto di agronomia della frutta secca siciliana e presidente del consorzio Pistacchio Dop di Raffadali. Durante il percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la cultura del mandorlo non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche agronomico e scientifico.

La passeggiata offrirà uno sguardo privilegiato sulla Valle dei Templi, un luogo che, già ai tempi dello storico Diodoro Siculo, era caratterizzato dalla presenza di viti, mandorli e olivi. Oggi, questa ricchezza botanica si manifesta in uno scenario suggestivo, in cui la fioritura dei mandorli trasforma il paesaggio in un quadro vivente.

La passeggiata terminerà a Casa Diodoros con la mostra-mercato dei concessionari e dei fornitori. Un’opportunità per conoscere da vicino le eccellenze del territorio, degustare prodotti tipici e incontrare i produttori che preservano e valorizzano le tradizioni agricole della Valle dei Templi.