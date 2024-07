Porto Empedocle, grande successo per il “Memorial Andrea Camilleri”

Si è svolto ieri a Porto Empedocle il Memorial Andrea Camilleri organizzato dall’A. C. Oltre Vigata e da Visitagrigento.it con il patrocinio gratuito del Comune di Porto Empedocle e la collaborazione dell’A.T. Maschere di Vigata e la collaborazione di Ohana Giardino dell’Infanzia.

È stata una serata bellissima ed emozionante che ha avuto inizio nel cortile della Torre Carlo V con la lettura delle fiabe di Andrea Camilleri ai tanti bambini presenti, a cura di Eleonora Di Girgenti. Subito dopo il gruppo ha raggiunto la statua del Commissario Montalbano per dare inizio a “Percorsi d’inchiostro, sulle tracce del Commissario Montalbano”, alla presenza di tantissima gente che malgrado il caldo ha seguito l’interessante tour che ormai da anni accompagna i turisti e le scolaresche che scelgono Porto Empedocle come meta delle loro escursioni.

Alla manifestazione era presente parte dell’amministrazione comunale e il Vicesindaco Marilù Caci che ha avuto parole di apprezzamento per gli organizzatori, in particolare per Marcello Mira responsabile di Visitagrigento.it nonché promotore della serata e per Oltre Vigata: “Oltre Vigata è una garanzia e ogni volta c’è sempre un nuovo dettaglio da cogliere”.

Ritornati alla Torre Carlo V, il Percorso ha avuto un finale inedito. Annagrazia Montalbano e Giugiù Gramaglia hanno letto le pagine finali di “Riccardino”, il romanzo con il quale il Maestro Empedoclino ha voluto porre fine al suo personaggio più famoso. Successivamente un video liberamente tratto da “Ora dimmi di te”, il libro lettera con il quale Andrea Camilleri ha voluto lanciare un messaggio di speranza alla nipote Matilda e per estensione a tutti i suoi lettori.

Il Presidente dell’A.C. Oltre Vigata Danilo Verruso soddisfatto dichiara: “A cinque anni di distanza dalla morte dello scrittore empedoclino, si conclude così il Memorial Andrea Camilleri e ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito a questa coinvolgente commemorazione. Ringrazio il pubblico numeroso che ci ha seguito malgrado il caldo e che testimonia l’affetto che gli empedoclini nutrono nei confronti del nostro scrittore ma soprattutto ringrazio i soci di Oltre Vigata e il Fondo Andrea Camilleri con i quali stiamo lavorando per gli eventi del Centenario della nascita di Andrea Camilleri del 2025”.