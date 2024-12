Presentata la “Med Sail–Regata del Mediterraneo–Licata tra Vela e Sapori 2024”

Dal 20 al 22 dicembre, il mare di Licata sarà il palcoscenico della “Med Sail – Regata del Mediterraneo – Licata tra Vela e Sapori 2024”. Oggi al porto turistico Marina di Cala del Sole di Licata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione alla presenza di Angelo Balsamo, Sindaco di Licata, Dott. Massimo Licata D’Andrea, Presidente ASD Circolo Velico Gassa D’Amante – Campione Italiano 2021, Geom. Luigi Francesco Geraci, Porto Turistico Marina di Cala del Sole, Peppe Fornich, Presidente ASD Amare Sagola, Campione Italiano offshore 2024, e Gabriele Servidio comandante del Circomare di Licata.

“Un ringraziamento speciale agli organizzatori, ai partner e a tutti i partecipanti che stanno contribuendo a rendere questo appuntamento un’occasione unica per valorizzare Licata come centro nevralgico del Mediterraneo”, queste le parole di Massimo Licata d’Andrea – Presidente dell’Ass. Gassa d’Amante.

L’arrivo delle imbarcazioni è previsto nei prossimi giorni, mentre l’evento culminerà il 22 dicembre con la presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, a testimonianza dell’importanza della regata nel panorama sportivo nazionale.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 20 Dicembre

•⁠ ⁠Ore 11:0 Incontro-dibattito presso il Teatro Re Grillo di Licata con le delegazioni delle scuole cittadine e con i ragazzi e i rappresentanti delle associazioni che operano nel settore della disabilità, per trattare il tema: Il mare un’opportunità per lo sviluppo del turismo diportistico, per l’occupazione e per le attività sportive di giovani e meno giovani.

•⁠ ⁠ore 14:00: Inizio perfezionamento iscrizioni, ritiro istruzioni e sacca regata ore 19:00: Cocktail/music di benvenuto

⁠Sabato 21 Dicembre

•⁠ ⁠ore 10:00:Briefing

•⁠ ⁠ore 10:30 inizio attività di para sailing: battesimo della vela per i ragazzi diversamente abili;

•⁠ ⁠ore 11:00:Segnali di avviso di partenza per barche altura

•⁠ ⁠ore 17:00: Drink/food & Music – giochi a premi di animazione per i regatanti ore 20:00: cena per tutti i regatanti ed ancora musica e drink in città

Domenica 22 Dicembre

•⁠ ⁠ore 10:00 inizio attività di para sailing: battesimo della vela per i ragazzi diversamente abili;

•⁠ ⁠ore 10:30:Segnali si avviso di partenza seconda giornata per barche altura

•⁠ ⁠ore 17:30: Cerimonia ufficiale di premiazione – Drink-food & Music