Racalmuto, tutto pronto per l’edizione 2024 del MotorFest: appuntamento il 20e21 Luglio

A Racalmuto sabato 20 e domenica 21 Luglio all’autodromo si svolgerà l’edizione 2024 del MotorFest, evento motoristico unico nel sud Italia. Motorfest, dal 2009 ad oggi, è diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati delle 2 ruote che si incontrano all’autodromo “Valle dei Templi” di Racalmuto per ammirare le ultime tendenze del settore motociclistico e far festa insieme per un intero week end.

Semplici appassionati, ospiti internazionali e star del motociclismo, fanno del MOTORFEST la propria “casa”. Tanta carne al fuoco per gli appassionati del custom. Il BIKE SHOW, aperto a professionisti e privati, sarà curato della rivista LOWRIDE, mensile nazionale dedicato al mondo del Custom e dal noto blog Rocketgarage.

La 13° edizione del Motorfest si articolerà in tre grandi filoni tematici: l’area espositiva riservata a concessionari e distributori di accessori e abbigliamento, il Bike Show che rappresenterà sia il mondo custom che quello delle café racer e infine il tracciato di 2,5 km di Racalmuto che ospiterà le prove libere, i Demo Ride delle concessionarie e il TTR: RADUNO MOTOTURISTICO FMI.

Tra gli ospiti attesi quest’anno Cristian Sosa da Las Vegas, Pepe Lazzara da Bruxelles, Markus Moon Eyes da Barcellona, Mirko Marinelli da Roma, Lorenzo “Boccin” da Venezia, Giancarlo Lentini di “Meccanicamente” da Milano, i fotografi professionisti Onno Wieringa dall’Olanda e Polina Krasnova da Mosca, Irene e Luca de “Wild Wheels” da Genova, Eleonora “Space Kustom” e Angelo Lanciano de “American Dreams” e tantissimi altri.

Ma il weekend non sarà solo moto ma anche spettacolo con area dedicata spettacoli: Drifting show, Stuntman su moto, Musica dal vivo, Burlesque show, Street band, Dj Set, l’americanissimo torneo di Toro meccanico e l’animazione delle Paddock Girls non vi daranno il tempo di annoiarvi