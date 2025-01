Raiuno celebra Camilleri, Alberto Angela nei luoghi del commissario Montalbano 

Rai Uno trasmetterà lunedì 17 febbraio alle ore 21:30 una speciale puntata del programma “Ulisse: il piacere della scoperta” condotto da Alberto Angela dedicata alla Sicilia del Commissario Montalbano in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, il celebre scrittore che ha dato vita al personaggio letterario. Il viaggio televisivo porterà gli spettatori nei luoghi simbolo delle avventure del commissario, trasformati in mete turistiche grazie alla serie tv interpretata da Luca Zingaretti. Tra le tappe: Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna di Sampieri, Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari.

Durante la trasmissione, Alberto Angela incontrerà alcuni dei protagonisti storici della serie, tra cui Angelo Russo (Catarella), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio), Cesare Bocci (Mimì Augello) e Luca Zingaretti (il commissario Montalbano). Con loro ripercorrerà i momenti salienti delle riprese, celebrando il successo della serie. Un omaggio speciale sarà dedicato ad Andrea Camilleri: Arianna Mortelliti, nipote dello scrittore, racconterà il metodo creativo del nonno, mentre l’editore Antonio Sellerio (rpt Antonio e non Enzo) parlerà dell’impatto mondiale della sua opera. Non mancherà un tributo alla tradizione gastronomica siciliana: la scrittrice Simonetta Agnello Hornby introdurrà gli spettatori alle prelibatezze locali, come cannoli, cassate e biancomangiare.