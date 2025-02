San Valentino al Museo Griffo con “L’amore al tempo degli dei”

In occasione della giornata dedicata agli innamorati, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento promuove un itinerario di visita tematico tra le vetrine del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo e della mostra temporanea “Da Girgenti a Monaco, da Monaco ad Agrigento”.

Non tutti lo sanno o ci hanno mai fatto caso, ma tanti tra i reperti del Museo Pietro Griffo di Agrigento raccontano storie d’amore con tante sfumature. Non si tratta soltanto dei preziosi vasi sui quali campeggiano bellissime figure che immortalano innamorati, creature mostruose, guerrieri e dee, ma anche di reperti che restituiscono uno spaccato sulla percezione dell’amore di tutti i giorni come veniva vissuto oltre 2500 anni fa. Condotti dagli archeologi Coopculture (azienda che gestisce i servizi aggiuntivi) tra monili, epigrafi, “portagioie”, porta profumi e porta trucchi, ex voto di diverse fogge e materiali, pesi da telaio e tanti altri oggetti ancora, i visitatori avranno modo di riflettere sull’amore e le sue varie sfaccettature ai tempi di Akràgas e Agrigentum.