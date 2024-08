“Sotto l’onda del destino”, presentato a Realmonte il volume dello scrittore Santino Di Mauro

Il Cortile Manno di Realmonte ha ospitato ieri sera la presentazione del volume “Sotto l’onda del destino”, dell’esordiente scrittore realmontino Santino Di Mauro. Una narrazione avvolgente che ha coinvolto il numeroso pubblico presente al penultimo appuntamento della Rassegna letteraria “Memoria è patrimonio”, evento coordinato dal Prof. Luciano Carrubba e fortemente voluto dal sindaco di Realmonte Avv. Sabrina Lattuca. Il volume presentato dalla professoressa Maria Portella, narra la storia di Giulia, tornata da Milano a Realmonte, seguendo il senso di appartenenza alla propria terra e alla famiglia e di Lorenzo, venuto dal mare a bordo di un piccolo veliero. Due vite che si intrecciano, seguendo un destino nel quale niente è come sembra, disegnando un “orizzonte con le sue infinite possibilità”.Al centro della storia d’amore, la minuziosa descrizione degli affascinanti luoghi: tra la Scala dei Turchi, il mare di Realmonte, Porto Empedocle, fino a raggiungere Ortigia e Siracusa, trasformando “ogni tramonto in una promessa e ogni alba in un nuovo inizio”.

“Esprimo la mia grande soddisfazione per la presentazione del libro “Sotto l’onda del destino” di Santino Di Mauro nell’ambito della rassegna letteraria Memoria è patrimonio. È stata una bellissima serata ricca di spunti e riflessioni. Sono contenta di promuovere il lavoro di un giovane ragazzo che – sicuramente – potrà essere un esempio per i suoi coetanei e una speranza per il futuro di Realmonte”.