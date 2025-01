Sul palco del Teatro Pirandello arriva il celebre pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pieranunzi

La rassegna “Il Conservatorio a Teatro”, promossa dal Conservatorio Arturo Toscanini in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, prosegue con un evento di assoluto rilievo nel panorama musicale.

Sabato 11 gennaio alle ore 21:00, il palco del Teatro Pirandello ospiterà il celebre pianista, compositore e arrangiatore Enrico Pieranunzi, accompagnato dalla Toscanini Jazz Orchestra.

Con oltre 70 CD registrati a suo nome, Pieranunzi ha spaziato dal piano solo al trio, dal duo al quintetto, collaborando con giganti del jazz come Chet Baker, Lee Konitz, Charlie Haden, Chris Potter, Joey Baron e molti altri. Pluripremiato come miglior musicista italiano nel “Top Jazz” della rivista Musica Jazz e insignito del Django d’Or come miglior musicista europeo, ha portato la sua musica nei più prestigiosi festival internazionali, da Montreal a Tokyo, da Berlino a Pechino.

L’appuntamento al Teatro Pirandello si preannuncia un’occasione unica per ascoltare un’artista che ha segnato la storia del jazz europeo e internazionale.