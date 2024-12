Teatro Pirandello, una performance itinerante natalizia per celebrare la storia

Sabato 21 dicembre 2024, in un clima natalizio di festa e magia, il Teatro Pirandello esce simbolicamente dalle sue mura per trasformare Agrigento in un grande palcoscenico a cielo aperto. Una straordinaria performance itinerante animerà il cuore della città, coinvolgendo personaggi storici che hanno segnato la storia del teatro, tra cui Luigi Pirandello e la Regina Margherita.

La manifestazione avrà inizio alle ore 17:30 da Porta di Ponte, tra luci e decorazioni natalizie che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva. Il percorso attraverserà la via Atenea, per concludersi al Teatro Pirandello, dove il pubblico potrà vivere l’esperienza delle visite teatralizzate all’interno del prestigioso edificio, immerso nell’atmosfera del Natale.

La Regina Margherita, a bordo della sua elegante carrozza, guiderà i partecipanti in un viaggio indimenticabile verso un’Agrigento che si trasforma in una vera e propria “Città Teatro”. Un evento unico, che unisce storia, cultura e teatro, arricchito dal calore natalizio, per celebrare l’anima artistica e il patrimonio culturale della città di Agrigento.