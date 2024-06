Tornano le serate Fai d’Estate al Giardino della Kolymbethra: ecco gli appuntamenti

Tornano le serate Fai d’Estate al Giardino della Kolymbethra. Un ricco calendario di eventi e visite speciali per vivere i Beni del FAI fino a tarda sera. In calendario, da Nord al Sud, oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire alla scoperta dei territori ricchi di bellezze che circondano i Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano.

Tutti i venerdì d’estate al Giardino della Kolymbethra, a partire dal 12 luglio, si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico attraverso i vini pregiati e le culture vinicole di cantine selezionate della provincia e della Regione.

A partire dal 13 luglio Incontri con autori, approfondimenti letterari e presentazioni di libri ai piedi dell’ulivo secolare. Si parte con “Se Colapesce si stancasse” di Alan Scifo, un saggio-inchiesta sull’inquinamento in Sicilia. Il libro è un viaggio tra tutti i disastri ambientali dell’isola e parte dalla leggenda di Colapesce, l’essere metà uomo e metà pesce che sorregge la Sicilia. Da Milazzo ad Augusta, da Campofranco a Lampedusa, vengono attraversati diversi casi di avvelenamento dei luoghi, visti dagli occhi di coloro che il territorio vogliono difenderlo.

Alan David Scifo è un giornalista di inchiesta che collabora con L’Espresso, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e divere testate. Lavora anche per Rai2, in passato ha lavorato per La7 e Tv8.

Il 29 luglio è la volta di Pippo Pollina con “L’Altro”, racconta le storie, apparentemente lontane, di Leonardo Conigliaro, medico di un paesino dell’entroterra palermitano dove molto forte è la presenza della mafia, e Frank Fischer, giornalista tedesco noto per le sue inchieste sugli intrecci tra politica e malaffare in Germania. Nel succedersi delle loro vicende personali si delinea uno spaccato sulla realtà politica e sociale del tempo, dalla caduta del muro di Berlino all’attentato alle Torri Gemelle. In questa cornice, i due protagonisti si ritrovano ad effettuare delle scelte che cambieranno per sempre le loro vite. Pippo Pollina, cantautore siciliano, è riconosciuto nella scena cantautorale europea come uno tra i più originali e poliedrici artisti del suo genere e vanta migliaia di concerti internazionali, collaborazioni di prestigio (da Franco Battiato a Nada, dagli Inti Illimani a Georges Moustaki), e numerosi premi per il suo impegno civile e contro le mafie.

L’Altro è il suo romanzo d’esordio (che nell’edizione tedesca, “Der Andere”, è già alla terza ristampa, con oltre 15.000 copie vendute) e riflette la sua stessa traiettoria di vita, lanciata come un ponte tra mondi diversi.

La Kolymbethra al tramonto regala frescura, ristoro e colori unici. Nelle date 14-20-21-27 Luglio, 01-03-04-15-17-24-25-31 Agosto 2024 tra gli alberi di agrumi e ai piedi dell’ulivo secolare, si potrà trascorrere una serata all’insegna del relax, accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dèi”.

La domenica del 28 Luglio, 18 Agosto E il 1 settembre dalle ore 21:00 visitatori e astrofili, accompagnati dagli operatori del Planetario di Palermo, potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo dallo scenografico belvedere della Kolymbethra.