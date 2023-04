“Tufo”, il corto animato sulla storia del testimone di giustizia Cutrò

La storia di Ignazio Cutrò, testimone di giustizia, diventa un corto animato grazie a Ibrido studio. “Tufo” è uno speciale TV diretto da Victoria Musci che racconta di Ignazio, Giuseppina, Giuseppe e Veronica e di come abbiano opposto resistenza alla mafia. “E’ stato un lungo percorso ma, come per i protagonisti, quella che sembrava una montagna inamovibile, affrontata con pazienza e dedizione alla fine è solo un pezzo di tufo che può essere trasformato per creare qualcosa di bello. Noi speriamo di aver fatto l’involucro migliore possibile per rendere giustizia alla storia della famiglia Cutrò, che di cercare giustizia non si è mai stancata. La loro storia avviene nella quotidianità di un paese piccolo, ma le scelte che hanno fatto sono state di coraggio immenso e ciò che hanno ottenuto ha cambiato la vita di tanti altri testimoni di giustizia.” Questo il commento da parte del team Ibrido. Il corto animato è stato selezionato al Festival international du film d’animation d’Annecy. Le musiche sono dei Fratelli Mancuso. Il trailer del corto al link: https://www.facebook.com/ibridostudio/videos/1371198290090479