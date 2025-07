Una mostra all’Archivio di Stato in occasione degli 82 anni dai bombardamenti su Agrigento 

L’Archivio di Stato di Agrigento, in occasione dell’82° anniversario dei bombardamenti che colpirono Agrigento, in data 11 luglio 2025, alle ore 10:30, inaugura un nuovo percorso espositivo dal titolo 12 luglio 1943-12 luglio 2025. I bombardamenti su Agrigento, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – ANVCG Sezione di Agrigento e il Comando Provinciale VV.F. di Agrigento.

Tenuto conto dell’alto livello etico della commemorazione e degli studi in corso sulla documentazione archivistica relativa al 73° Corpo dei Vigili del Fuoco di Agrigento, la mostra documentaria rappresenta un momento importante per riflettere sulle conseguenze della guerra, nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni della Liberazione dell’Italia e la ricostruzione di una nuova Italia dalle macerie della guerra. La documentazione del fondo Vigili del Fuoco, custodita presso l’Archivio di Stato di Agrigento, conserva importanti testimonianze sulla fase dei bombardamenti nella provincia di Agrigento e crea un percorso narrativo attraverso il punto di vista di chi ha prestato i soccorsi, rilevando la drammaticità dei fatti accaduti, sia per la popolazione civile sia per i soccorritori. In occasione dell’inaugurazione del giorno 11 luglio 2025, ore 10:30, sono previsti gli interventi del Direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento, Dott.ssa Rossana Florio, del Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – ANVCG Sezione di Agrigento, Dott. Giuseppe Scime’, e del Comandante dei VV.F. di Agrigento, Ing. Calogero Barbera.

La manifestazione si configura come un importante momento di confronto e di condivisione di memorie storiche, affermando il valore etico e civile degli archivi. La mostra sarà fruibile fino al 31 luglio 2025 presso i locali dell’Archivio di Stato di Agrigento.