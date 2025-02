“Una poesia per Agrigento”, ecco chi sono i vincitori del concorso Tua per San Valentino 

Sono “Vogliu addivintari fiuri” di Giuseppe Volpe, “Agrigento, capitale d’amore” di Miriam Lupo e “Agrigento, fiaccola di cultura tra ombre e splendore” di Federica Balistri le tre poesie vincitrici della seconda edizione di “Una poesia per Agrigento”, il concorso ideato dalla TUA.

Il successo dell’anno scorso e la bellezza dei versi di tutte le poesie presentate hanno convinto la Trasporti Urbani Agrigento a ripetere l’iniziativa nata per celebrare “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, in occasione della festa di San Valentino. Anche quest’anno le tre poesie vincitrici sono state scelte dal responsabile del settore poesia della “Strada degli Scrittori”, Giovanni Salvo.

Come avvenuto per le prima edizione del contest di poesia per descrivere la città di Agrigento, numerosi e appassionati sono stati i componimenti presentati. Per questo la TUA ringrazia ogni partecipante e invita tutti a leggere le tre poesie vincitrici sul sito www.trasportiurbaniagrigento.it e sui canali social dell’azienda. I tre vincitori hanno ricevuto in premio l’abbonamento mensile al servizio urbano della TUA, per ogni mese, fino al 31 dicembre 2025 e una cena per due persone, nel giorno di San Valentino, al ristorante “Al porticciolo”. Nello stesso ristorante di San Leone si è svolta la cerimonia di premiazione.