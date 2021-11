Bambini positivi al Covid a Cammarata, il sindaco: “vaccinatevi e rispettate le regole”

Salgono i positivi a Cammarata, dove al momento si registrano 13 nuovi casi da Covid-19 quasi tutti provenienti dal mondo della scuola dell’infanzia e primaria.

“Il virus in questa fase sta veicolando soprattutto tra i bambini ed ha trovato terreno fertile nelle famiglie dei non vaccinati o tra chi ha ricevuto la seconda dose del vaccino da oltre 6 mesi. Il dato riportato non è allarmante al momento, ma se sommato (come è giusto che sia), a quello di San Giovanni Gemini è evidente che ci troviamo nel pieno della quarta ondata”, dichiara il primo cittadino Giuseppe Mangiapane.

“Il trend purtroppo appare in salita, quindi se da un lato non possiamo rinunciare alla libertà, possiamo però di certo tornare ad essere più prudenti e a rispettare soprattutto l’isolamento in caso di contatto stretto con un positivo, per evitare la conseguente nascita di nuovi focolai.

Concludo invitando gli scettici a fidarsi della scienza e vaccinarsi.”