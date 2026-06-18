Carburante agricolo, scoperta truffa da 85 mila euro

La mafia cerca di ricavare soldi anche dal gasolio agricolo assegnato ad aliquota agevolata: una frode da 85.000 euro e’ stata scoperta dalle Fiamme gialle ennesi. Nei Comuni di Enna, Cerami, Leonforte e Pietraperzia alcune persone avevano presentato la richiesta annuale di assegnazione attestato falsamente di non avere gli impedimenti previsti dal codice antimafia.

Ottenuta l’assegnazione, hanno potuto godere della prevista riduzione delle imposte indirette (pari a circa il 75%) applicate ordinariamente sulla fabbricazione e sulla vendita di tali prodotti. La Guardia di Finanza operante in provincia di Enna ha accertato la truffa ai danni dello Stato che si e’ concretizzata nella sottrazione di imposte indirette su oltre 120 mila litri di carburante agricolo.