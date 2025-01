Sequestrate bombe carta e petardi, due denunciati

Sequestrati trenta petardi di grosse dimensioni privi dei dati di fabbricazione e 34 bombe carta (le cosiddetta ‘cipolle’) a Piazza Armerina, in provincia di Enna. In azione i carabinieri della locale Compagnia, che hanno messo in atto una serie di controlli dedicati al contrasto all’uso dei giochi pirotecnici illegali nel corso delle festività di fine anno. Sequestrati anche settecento petardi di provenienza non certificata. Il sequestro nel corso di una verifica su un fuoristrada con a bordo due persone, uno dei quali con alcuni precedenti di polizia. Bombe carta e petardi erano contenuti in due scatole di grosse dimensioni. I due sono stati denunciati per detenzione e traffico illegale di giochi d’artificio.