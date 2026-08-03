Favara

10e Lotto, a Favara vinti 20 mila euro

La vincita presso il punto vendita in corso vittorio veneto

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Esulta la Sicilia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto tra le vincite più alte, sono andati alla regione 25mila euro totali. Venerdì in Via Nazionale a Modica, in provincia di Ragusa, vinti 5mila euro con 7 “Numeri Extra”, invece sabato presso il punto vendita in Corso Vittorio Veneto a  Favara, in provincia di Agrigento, un 9 vale 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,33 miliardi da inizio anno.

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