A Lampedusa nasce Alta Stagione 2026: Rocco Hunt, Andrea Damante e Merk & Kremont in dj set

Per tre notti il Gran Piazzale di Cala Pisana cambierà volto. SULVENTO Production presenta ufficialmente Alta Stagione 2026, il nuovo calendario estivo che trasformerà uno degli spazi più suggestivi di Lampedusa in un grande club all’aperto: 10 agosto – Rocco Hunt dj set, 14 agosto – Andrea Damante dj set, 21 agosto – Merk & Kremont dj set. Tre protagonisti differenti e tre identità musicali riunite all’interno di un unico progetto. Per tutte le serate l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 23:00.

Alta Stagione non nasce come una semplice successione di ospiti. Ogni appuntamento è concepito come una club night completa, costruita dall’apertura alla chiusura attraverso una programmazione musicale continua, un grande palco, la pista, la produzione audio e luci, le performance, le aree dedicate al pubblico e i servizi di accoglienza.Per quelle ore Cala Pisana non sarà soltanto la cornice dell’evento, ma una vera venue temporanea, progettata e allestita appositamente per vivere la notte. Un luogo con una propria identità, capace di coniugare la dimensione del club con il fascino irripetibile di una serata d’estate a Lampedusa. Il progetto prende forma dall’esperienza di Ferragosto sotto le stelle 2025, realizzato nello stesso spazio. Quella notte ha mostrato non soltanto le potenzialità di Cala Pisana, ma anche la possibilità di riunire nello stesso luogo un pubblico trasversale: giovani, adulti, gruppi di amici e famiglie hanno condiviso musica, spettacolo e socialità in un’atmosfera vissuta con entusiasmo e partecipazione.

È proprio questa l’idea di club che SULVENTO vuole portare avanti: la pista come cuore della serata, ma intorno ad essa un’esperienza capace di far incontrare persone e generazioni differenti. Una notte da vivere insieme, nella quale il divertimento non è sinonimo di eccesso, ma di energia, condivisione e libertà. Alta Stagione nasce così con l’obiettivo di dare continuità e riconoscibilità ai grandi appuntamenti dell’estate lampedusana. Non un evento isolato, ma un format con un’identità precisa, pensato per crescere nel tempo e per inserire Lampedusa anche nel circuito nazionale dell’intrattenimento musicale e della nightlife.

A produrre il calendario è SULVENTO Production, progetto nato dall’incontro tra Hub Turistico, Nuovoservice e 13.music. Tre realtà lampedusane che uniscono promozione, organizzazione, produzione tecnica e conoscenza della scena musicale e notturna dell’isola.

La presenza di artisti di richiamo nazionale si inserisce quindi all’interno di una produzione costruita direttamente a Lampedusa, attraverso il lavoro congiunto di imprese, tecnici, artisti e professionalità locali. Un progetto che porta grandi nomi sull’isola e, nello stesso tempo, valorizza la capacità del territorio di ideare e realizzare appuntamenti complessi con una propria visione.

«Per tre notti Cala Pisana avrà una nuova identità: quella di un grande club all’aperto costruito sull’isola attraverso una produzione completa. Vogliamo che si balli, certamente, ma soprattutto che persone diverse possano incontrarsi e vivere insieme una bella notte a Lampedusa. “Salta di livello” significa alzare la qualità dell’esperienza senza perdere il legame con il territorio», sottolinea SULVENTO Production.

Alta Stagione coinvolgerà anche un cast artistico legato alla scena locale: l’opening di Felice Demetrios Taranto, il dance show di Espressione Danza Lampedusa, i resident DJ Rosita, Giuseppe Maggiore, Dario Martini, Dampier, Lass e Dess, Vince alla voce e le percussioni live di Andrea Buccheri, Francesco Pace e Giovanni Garito.

Con Alta Stagione, SULVENTO vuole contribuire anche a un racconto contemporaneo di Lampedusa: un’isola conosciuta per il mare, la natura e l’accoglienza, ma capace di produrre anche musica, spettacolo, movimento e nuove energie. I biglietti sono disponibili attraverso Ticketzeta. Tutte le informazioni sul calendario e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su sulvento.com/join e sui canali Facebook, Instagram e TikTok @sulvento.