Auto a fuoco nella tarda serata di ieri a Favara in via Fonte Canali. Non si conoscono le cause del rogo; l’auto si trovava posteggiata nei pressi della fontana. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Agrigento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini da parte dei Carabinieri della locale Tenenza.