Comunità Cristiani nel mondo: a Favara serata di beneficenza per missione agrigentina in Tanzania

“Vieni mangia vieni vivi”, è questo il titolo della serata di beneficenza promossa per il secondo anno consecutivo a Favara dalla Comunità cristiani nel mondo.

L’appuntamento è venerdì 9 agosto alle ore 20:30 all’ex seminario di via Piersanti Mattarella, 2.

“Il ricavato – viene spiegato nella locandina – andrà in offerta per la missione Cristiani nel mondo ad Ipogolo, in Tanzania”.

L’iniziativa è coordinata da don Saverio Pititteri, cappellano dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e guida spirituale della Comunità cristiani nel mondo che da diversi anni fa la spola tra la Sicilia e la Tanzania dove ha seguito, tra l’altro, i lavori per una nuova scuola materna realizzata a Ihimbo, nel distretto di Kilolo, grazie alle donazioni di persone dell’Agrigentino.

La Comunità cristiani nel mondo collabora in Africa con l’associazione onlus “A cuore aperto”, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, per il progetto “Un cuore per Ipogolo” che prevede assistenza sanitaria ai più bisognosi, sostegno all’istruzione e alla formazione e adozioni a distanza.