Fuoco in un’abitazione a Favara in via Umberto. All’interno dell’immobile vivevano due extracomunitari, ma che hanno lasciato l’abitazione e hanno chiamati i soccorsi. Sul posto scattato l’allarme i vigili del fuoco, i carabinieri della locale Tenenza e la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione pare che l’incendio sia iniziato da un materasso andato in fiamme. Limitati i danni.