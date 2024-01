Favara, vinti 22.500 euro con un terno al Lotto

Il Lotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, a Favara, in provincia di Agrigento, messo a segno un terno secco 9-89-90 sulla ruota di Bari è valso 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 15,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 31,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.