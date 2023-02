Installazione antenna telefonica a Favara, il consiglio comunale dice no

“A seguito della richiesta dei gestori INWIT e della VODAFONE per l’installazione di un’antenna di telefonia mobile nei pressi della Villa della Pace, esprimiamo il nostro forte dissenso”. Cosi in una nota il consiglio comunale di Favara.

“Si tratta della richiesta effettuata dai gestori dei telefonia mobile, che prevede l’installazione di un’antenna di 30 metri. Siamo fortemente contrari a questo tipo di installazioni in un centro abitato, dove oltre ai residenti sono presenti numerose scuole. Per quanto di nostra competenza, faremo tutto il possibile per fermare questo scempio, che oltre ad un impatto ambientale non indifferente, crea preoccupazioni sulle radiazioni che l’antenna può emettere. Invitiamo i cittadini residenti portatori di interessi diretti o costituiti in comitati a presentare eventuali memorie o osservazioni entro il 7 Marzo 2023 alla seguente Pec suap@pec.comune.favara.ag.it Noi consiglieri siamo fin da subito disponibili ad incontrare cittadini e associazioni.” Si legge a conclusione della nota.