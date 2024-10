Morta la mamma di Gessica Lattuca, gli ultimi anni trascorsi a cercare la verità sulla figlia scomparsa 

È morta all’età di 62 anni Giuseppina Caramanno, la mamma di Gessica Lattuca, giovane scomparsa a Favara nell’agosto del 2018 e mai più ritrovata. Giuseppina da circa due anni si trovava in una precaria situazione di salute a causa di un male che l’aveva costretta a cure medice invasive, ma non si è mai arresa e ha lottato fino alla fine per cercare la verità e, soprattutto, ha sperato di rivedere la figlia ‘anche morta’, come in diverse occasioni aveva ripetuto.

Qualche mese addietro a Favara sono stati ritrovati alcuni frammenti ossei (non resti umani come inizialmente si era pensato) in un’abitazione del centro e Giuseppina Caramanno aveva sperato ancora una volta che fossero di Gessica: “Lo spero, almeno posso dare degna sepoltura a mia figlia e andarla a trovare in un luogo” , aveva dichiarato ai nostri microfoni affacciandosi dall’uscio della porta e anche a causa della malattia che l’ha costretta a limitare spostamenti e incontri rispettando sempre la stampa e il ruolo che aveva assunto nella triste vicenda della scomparsa di Gessica