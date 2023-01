Rifiuti a Favara, il sindaco: “Verso una città più pulita”

“Ringraziamo i consiglieri comunali per aver reso informata la città degli importanti risultati conseguiti da questa Amministrazione comunale in tema rifiuti. Infatti, come dicono gli stessi consiglieri, abbiamo ridotto di 250.000 kg la quantità di indifferenziato smaltita, con uno risparmio sui costi di circa 75.000 euro. Questi si sommano agli oltre 50.000 euro di introito ulteriore derivante dalla vendita di carta e cartone riciclati in un solo anno.” Lo dichiarano in una nota il sindaco Antonio Palumbo e l’assessore all’Ecologia Lillo Attardo, replicando ad un comunicato stampa diffuso ieri da parte dei consiglieri di opposizione.

Il primo cittadino e l’assessore proseguono: “Un discreto risultato che, comunque, può essere evidentemente e notevolmente migliorato.Un dato che comunque risente soprattutto delle importanti bonifiche condotte già nei primi mesi del 2022 che sono servite ad eliminare le discariche più grandi che, in alcuni casi, attendevano di essere ripulire già da tempo. Ringraziamo i consiglieri comunali anche per aver evidenziato ai cittadini come non si siano ancora registrati scioperi. Questo dipende dal fatto che sono aumentati gli introiti della Tari (sia grazie al nuovo sistema di notifiche che grazie ai tanti cittadini che, riscontrata una città più pulita hanno iniziato a pagare) e questo ha permesso di saldare puntualmente gli stipendi agli operatori. Quando ci siamo insediati i netturbini vantavano 3,5 mesi di arretrati. Adesso, con il saldo di novembre ne vanteranno solo 1, ossia dicembre. Da oltre un mese, infine, ogni mercoledì sono ormai fissi i controlli con i vigili per sanzionare i trasgressori ed inoltre siamo in attesa delle oltre 150 mila euro da parte del ministero degli interni per l’acquisto di telecamere sofisticate ottenute tramite bando proprio per la lotta all’abbandono dei rifiuti.Ringraziamo ancora i consiglieri che, in un clima di straordinaria collaborazione, hanno rammentato alla città come, tutti insieme. Si stiano compiendo importanti passi avanti per una Favara più pulita”.