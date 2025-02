Maltempo in Sicilia, Schifani: “monitoriamo emergenza” 

Ancora disagi in Sicilia a causa del maltempo che sta colpendo in particolare l’area occidentale dell’Isola e la provincia di Messina. A causa dell’esondazione del fiume Niceto, si è resa necessaria l’interdizione (in entrambi i sensi di marcia) del tratto stradale della SS113 in corrispondenza del km 32,000 nella frazione di Monforte Marina, a Monforte San Giorgio (ME). Inoltre, a causa di uno smottamento, è chiusa al transito la 113dir – al km 26,550 – nella frazione di San Saba. Sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” è stato riaperto al transito il km 35,400, nel territorio comunale di Sant’Alessio Siculo, precedentemente chiuso per lo straripamento del torrente Agrò. Sempre sulla SS114 ancora chiuso al traffico il km 24,500, nel territorio comunale di Alì Terme, per lo straripamento del torrente Fiumedinisi. Presenti le squadre Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. A Furci Siculo, nella zona jonica del messinese, il sindaco Matteo Francilia e l’assessore Agatino Pistone, hanno salvato un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura in un sottopasso allagato, lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, costeggiando il torrente Savoca, straripato. L’uomo è stato portato nella sua abitazione dai vigili urbani che nel frattempo hanno chiuso l’arteria al traffico per motivi di sicurezza.

Una violenta grandinata si è abbattuta nella notte in alcuni paesi del versante Sud-Est dell’Etna, le strade sono state ricoperte di bianco, ghiaccio non neve. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania dove sono stati soccorsi automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni d’acqua. A Riposto, zona Torre Archirafi, è in corso la piena di un torrente. Al momento la situazione è sotto controllo, i soccorritori sono al lavoro. Oltre alle squadre della sede centrale del comando e dei distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto. Dalla mezzanotte alle 8 di stamani sono stati effettuati e conclusi 32 interventi in tutto il territorio provinciale, 16 sono ancora in corso e 14 ancora da espletare.

“La Regione sta monitorando con la massima attenzione l’emergenza dovuta al maltempo in corso nella Sicilia orientale. Sono in costante contatto con il capo della nostra Protezione civile e con il sindaco di Messina per coordinare gli interventi e garantire assistenza immediata alla popolazione colpita. Al momento la situazione sembra sotto controllo”. Lo scrive il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sui social. “La rete di soccorso era operativa, grazie all’allerta arancione emanata ieri dalla Protezione civile regionale proprio per queste aree. Già nelle scorse ore sono stati attivati interventi di assistenza per i residenti intrappolati e per mitigare i danni causati dall’esondazione del torrente Zafferia a Messina e altri nella zona a sud e dalla violenta grandinata nei paesi dell’Etna”, aggiunge. “Ringrazio i vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e tutti i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. La Protezione civile mi segnale comportamenti, purtroppo poco cauti, di alcuni cittadini che nonostante l’allerta in corso hanno lasciato parcheggiate diverse autovetture ai margini dei torrenti a richio. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione e ad adottare ogni misura necessaria per tutelare i cittadini e ripristinare al più presto le condizioni di sicurezza nei territori colpiti”.