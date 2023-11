Barche di lusso registrate all’estero, nascosti 18 milioni di euro al fisco

Nascosti al fisco beni per oltre 18 milioni di euro. E’ quanto emerge da un servizio condotto dai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Trapani nell’ambito dei controlli di Polizia del mare nella fascia costiera compresa tra Marsala e Castellammare del Golfo, isole Egadi incluse. Sempre piu’ diportisti dismettono la bandiera nazionale dalle loro imbarcazioni per immatricolarle presso i registri navali di altri Paesi con fiscalita’ agevolata.

Le Fiamme gialle hanno sottoposto al vaglio la posizione di decine di contribuenti proprietari di imbarcazioni da diporto che, alla ricerca di una burocrazia piu’ snella e nel tentativo di occultare il proprio bene al fisco, le avevano cancellate dai registri italiani, immatricolandole all’estero ed omettendo la prescritta compilazione del quadro “RW” nella propria dichiarazione dei redditi. I controlli effettuati in mare e quelli incrociati con le banche dati e sulle acquisizioni documentali hanno consentito di far emergere capitali occultati al fisco italiano per un valore superiore a 18 milioni di euro, per i quali i responsabili saranno sanzionati con importi compresi tra i 500 mila euro e i 2,5 milioni di euro.