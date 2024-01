Canicattì, 34enne evade dai domiciliari: arrestato 

Doveva restare in casa in regime di arresti domiciliari e invece la polizia l’ha trovato fuori l’abitazione. Un trentaquattrenne originario della Romania, residente a Canicattì, è stato denunciato per il reato di evasione e nei suoi confronti è scattato anche l’arresto in seguito alla sospensione della detenzione domiciliari. Il controllo è scattato lo scorso 29 dicembre. I poliziotti del locale commissariato hanno eseguito il provvedimento e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.