Canicattì: marito, moglie e cognata condannati per infedeltà patrimoniale

Il tribunale di Agrigento ha disposto la condanna nei confronti di marito, moglie e cognata a conclusione del giudizio di primo grado in un’inchiesta che ipotizza il reato di infedeltà patrimoniale. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Otto mesi di reclusione sono stati inflitti a Luigi Giardina e alla moglie Teresa mentre sette mesi a Giuseppina Messina, cognata del primo e sorella della seconda. Il tribunale ha altresì disposto il risarcimento in favore della persona offesa da quantificare in sede civile. La vicenda scaturisce dalla denuncia di quest’ultima, ex socio in affari di Giardina. L’inchiesta ipotizza la cessione sottocosto di un magazzino di proprietà della società, amministrata da Giardina, alla cognata.

L’importo non sarebbe però stato versato nelle casse dell’azienda. Un’altra contestazione mossa è quella di aver affittato un locale della società, senza che il socio sapesse nulla, alla moglie. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Riso, Diego Giarratana e Giuseppe Giardina. La parte civile è rappresentata dall’avvocato Alberto Seggio.