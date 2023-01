Condannato per rapina e sequestro, nisseno arrestato in Belgio

Rintracciato e arrestato in Belgio un latitante di 35 anni, G.D.M. residente a Santa Caterina Villarmosa, nel nisseno. L’uomo, condannato a un anno e 10 mesi per una rapina in concorso e un sequestro di persona commessi a Fiumidinisi, nel messinese, il 30 gennaio 2013, era irreperibile da maggio 2019, data della sentenza del tribunale di Messina. L’uomo, che si trova adesso in un carcere belga in attesa di estradizione in Italia, è stato individuato e catturato in un’operazione congiunta a Tongeren, delle forze di polizia belghe e dell’Interpol, collaborate in fase informativa dal Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia e dai carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa.