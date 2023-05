Corruzione, fissata udienza al Riesame per la preside antimafia

E’ stata fissata al 12 maggio prossimo l’udienza davanti al tribunale del Riesame che dovrà decidere sull’istanza di revoca degli arresti domiciliari avanzata dai legali di Daniela Lo Verde, la preside antimafia accusata di corruzione e peculato, e del suo vice Daniele Agosta imputato degli stessi reati. La donna, intercettata dai carabinieri nel corso di una inchiesta della Procura Europea, è stata filmata mentre razziava la mensa scolastica portando a casa alimenti destinati agli studenti e acquisitati con i fondi europei. La donna, insieme ad Agosta, avrebbe inoltre dato in esclusiva a una dipendente di un negozio di informatica, anche lei ai domiciliari, la fornitura di tablet e pc per i ragazzi in cambio di regali.