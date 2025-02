Donna ammazzata di botte, fermato il figlio

Un giovane è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Marsala perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio della madre. La donna, morta dopo essere precipitata, stamane, da un balcone della sua abitazione di via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città, potrebbe essere caduta perché spinta dal figlio. E’ quanto sospettano, a quanto pare, gli inquirenti, che per diverse ore hanno interrogato il ragazzo che è stato fermato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono coordinati dal capo della Procura di Marsala, Fernando Asaro, insieme a due sostituti. Sul fermo si dovrà pronunciare, nelle prossime ore, il gip. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

AGGIORNAMENTO

Non è caduta dal balcone ma è morta in ospedale, la donna deceduta a Marsala, in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. A causare il decesso, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono state le botte ricevute. La Procura di Marsala ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti del figlio 51enne. L’uomo è accusato del reato di omicidio preterintenzionale. Il provvedimento è scaturito dalle risultanze delle indagini svolte dai militari dell’Arma, e coordinate dalla Procura di Marsala, dopo il decesso della donna, ricoverata da circa tre giorni presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala per un asserito avvelenamento da farmaci. La ricostruzione dei fatti ha consentito agli investigatori di scoprire che la donna sarebbe morta quale conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti dal ricovero. L’indagato è stato portato nel carcere di Trapani.

L’odierno provvedimento, terminato con la traduzione del 51enne presso il carcere di Trapani, sarà oggetto di convalida dal Gip del Tribunale di Marsala nei prossimi giorni.

Le indagini preliminari sono in corso.