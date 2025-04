Droga e riciclaggio di auto, condanna ridotta per canicattinese 

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la condanna ad un anno e due mesi di reclusione nei confronti di Giovanni Gatto, 45 anni, di Canicattì. L’uomo era stato arrestato nel 2018 con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e riciclaggio. All’interno di un’abitazione rurale in uso allo stesso, venivano rinvenuti 44 grammi di cocaina, tutto il materiale per il confezionamento, somme di denaro ed auto rubate.

Il gup del tribunale di Agrigento, pur assolvendolo dall’accusa di riciclaggio, dispose nei suoi confronti una condanna a 2 anni e 8 mesi. La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo le richieste della difesa, riqualificava il reato nell’ipotesi di lieve entità riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro e concedendo la sospensione condizionale della stessa. L’imputato, difeso dall’avvocato Angelo Asaro, era stato sottoposto a misura cautelare personale per due mesi.