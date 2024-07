Enna: giudizio immediato per imprenditore accusato di omicidio

Il Gip del tribunale di Enna ha disposto il giudizio immediato per Guglielmo Ruisi, 51 anni, l’imprenditore edile di Valguarnera (En), che il 10 ottobre 2023 uccise a colpi di pistola Salvatore Roberto Scammacca. Il Gip Giuseppe Noto ha accolto la richiesta formulata dai Pm di Enna Stefania Leonte e Massimiliano Muscio. Il processo si aprira’ il 18 ottobre prossimo dinanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta. Ruisi aveva sparato in pieno giorno alla vittima mentre questi era alla guida della sua auto. L’uomo, ferito a morte, aveva perso il controllo della vettura ed era andato a sbattere contro il furgone di un ambulante di frutta e verdura, investendo un’anziana che era morta all’ospedale di Caltanissetta per le gravi ferite riportate. Ruisi, dopo avere sparato, era fuggito ed era stato arrestato il 23 dicembre in un residence del catanese dove si era rifugiato. Ruisi, secondo la difesa, avrebbe agito in quel modo perche’ esasperato dalle continue aggressioni verbali, ma anche fisiche, delle quali lo faceva oggetto la vittima, l’ultima delle quali sarebbe avvenuta in un bar la mattina del delitto.