Favara: senza televisione a casa, evade dai domiciliari e ne ruba due: arrestato

Si trova in casa agli arresti domiciliari ma è senza televisore così decide di togliere il braccialetto elettronico, evadere e rubare non una ma ben due tv. Ancora un’altra “impresa” per Luigi Caramanno, 45 anni, di Favara. L’uomo è stato arrestato ancora una volta dai carabinieri della locale Tenenza che lo hanno sorpreso a poca distanza da un supermercato in via Regione Siciliana. Per Caramanno, difeso dall’avvocato Daniele Re, è l’ennesimo provvedimento.

L’ultimo in ordine di tempo era stato il tentato colpo ad un noto ristorante di Agrigento. Il primo episodio il 24 gennaio con il furto di 60 litri di gasolio e alcuni attrezzi da lavoro rubati da un furgone. E poi, in rapida successione, i furti in un negozio di biancheria, una farmacia, un’ottica, un negozio di cosmetici, un panificio e una rosticceria. Tra le contestazioni mosse anche quella di aver rubato la cassetta delle offerte dalla chiesa San Giuseppe Artigiano.