Francesco Dimino: dalle truffe alla“Totò e Peppino” sino alla Banda della Magliana e Matteo Messina Denaro

Sembrava un personaggio di poco conto, dimenticato da tutti nonostante le sue traversie giudiziarie che cominciano a segnare il suo percorso di vita criminale già a partire dal 2005 per proseguire, con altro inciampo, nel 2011 per poi cristallizzarsi al meglio adesso con l’operazione della Dia di Roma denominata “Assedio” che ha portato in carcere […]