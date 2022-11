Gli danneggia l’auto e lui lo prende a calci e pugni: al via processo a empedoclino

Calci, pugni e minacce di morte ad un compaesano per il danneggiamento dell’auto parcheggiata in seguito ad una manovra errata. Al via questa mattina il processo a carico di un 75enne empedoclino. I fatti risalgono alla scorsa estate nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle.

L’uomo avrebbe aggredito il compaesano “colpevole” di avergli provocato danni all’auto dopo una manovra. La vittima, che questa mattina si è costituito parte civile, ha riportato la frattura del femore con tanto di intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Calafato mentre la parte civile è rappresentata dall’avvocato Salvatore Butera. Si torna in aula a gennaio per l’escussione dei primi testimoni dell’accusa.