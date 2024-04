“Il vicepresidente alla ricerca di microspie e notizie riservate”, indagati anche due carabinieri 

Ci sono anche due carabinieri tra i 30 indagati nella maxi inchiesta “Pandora”, l’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania che si è abbattuta come un tornado sulla politica siciliana ed etnea e che ha portato (anche) alla sospensione del vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura Luca Sammartino. I due militari dell’Arma, un luogotenente in congedo e un appuntato in servizio alla polizia giudiziaria presso la Procura di Catania, sono accusati di corruzione in concorso. Sull’appuntato il gip Carla Aurora Valenti si è riservato e, al termine dell’interrogatorio valuterà, l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, come richiesto dalla Procura di Catania. Per gli inquirenti il vicepresidente Sammartino avrebbe utilizzato il luogotenente per avere notizie riservate su indagini in corso e avrebbe anche pagato l’appuntato per bonificare la sua segreteria politica e individuare l’eventuale presenza di microspie.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra l’estate 2019 e il 2020 quando Sammartino era deputato regionale. Tra il 21 ed il 25 settembre vengono intercettate delle conversazioni tra i due carabinieri che sembrerebbero definire il programma per la bonifica della segreteria del deputato: “Antoniuzzo, una cortesia… ah, dovremmo fare “il solito lavoro”. “Sempre la dentro?”Si, si, sempre la, perché è stata chiusa, quindi!?”. Ed in effetti il 25 settembre 2019 i due carabinieri si recano all’interno della stanza adibita ad ufficio del deputato regionale Sammartino in via Gabriele d’Annunzio a Catania.

L’appuntato è munito di un rilevatore di frequenze e dialoga con il luogotenente: “Cioè in base all’ambiente non è facile mettere qualcosa..no.. perché comunque ci vuole la fonte di alimentazione.. hai capito?”. La bonifica della segreteria prosegue: “Questa è la stanza di lui?” “Questa è la sua stanza” “ Qua c’è sempre quella frequenza che passa..in questo punto c’è qualche frequenza che attraversa..” I due carabinieri, anche grazie all’attività di “controspionaggio” degli investigatori non riescono a trovare le microspie che effettivamente erano state installate e commentano così: “là sopra non c’è niente! Perché altrimenti lo avrebbe segnalato, no!?” “certo! No, non c’è niente, se io lo abbasso un pochino, ho abbassato un pochino la cosa, vedi, non lo fa più, se ci aumento un poco la sensibilità, però già sono fuori dai parametri, perché io lo metto sensibile, sensibile, lo metto in modo che già c’è la distanza..”

Il 27 settembre 2019, due giorni dopo la bonifica, avviene un incontro tra il deputato Sammartino e il luogotenente in pensione sempre nella segreteria del politico. La conversazione viene registrata: “L’hai fatto o non l’hai fatto? No, te lo sei dimenticato!” “Luca, l’ho fatto mercoledì, ho chiamato di mattina a Grazia Pia..” “Tu l’unica cosa che c’hai, c’è un segnale, ma è dovuto chissà a che cosa, te l’ha fatto sempre, anche quando sono venuti gli altri, ma ti dico un piccolo segnale. Abbiamo spostato noialtri tutti i mobili e poi qua sotto…”

Alla fine del mese di gennaio 2019 il deputato Sammartino chiedeva al luogotenente in congedo, oltre ad una nuova bonifica, anche informazioni su un procedimento in corso: “E poi, quel famoso miracolo, noi possiamo saperlo o no?” “Quello del, di quel procedimento? Sto aspettando, perché mi devo vedere in questi giorni”. “Perché per me è importante. Perché so che dovrebbe essere archiviato, però… (inc.)… perché io ho alzato molto il livello, adesso, cioè, non è che… (inc.) … sarà perché ad un certo punto, però, siccome… (inc.)… io ho alzato il livello in maniera alta, infatti io credo che..”